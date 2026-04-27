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Бельгия. Про-Лига
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Патро Эйсден
Raymond Asante
Статистика
Raymond Asante - статистика
Патро Эйсден
#20 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
Бельгия. Про-Лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шарлеруа
2
0
0
0
0
Патро Эйсден
2
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
1' - 118'
48'
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
1' - 87'
68'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Шарлеруа
2 : 0
18.01.2026
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Шарлеруа
2 : 2
19.12.2025
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Шарлеруа
1 : 1
14.12.2025
Юнион СЖ
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Брюгге
1 : 0
22.11.2025
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
3 : 1
18.10.2025
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Гент
2 : 1
03.10.2025
Шарлеруа
84' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Шарлеруа
0 : 2
28.09.2025
Мехелен
79' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Шарлеруа
1 : 2
20.09.2025
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Генк
0 : 1
17.09.2025
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Серкль Брюгге
2 : 3
14.09.2025
Шарлеруа
Был в запасе
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