Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чехия. Шанс Лига
Команды
Дукла
Lukas Penxa
Статистика
Lukas Penxa - статистика
Дукла
#6 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дукла
13
1
1
1
0
Яблонец
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
0 : 3
23.05.2026
Баник
1' - 90'
74'
43'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Теплице
2 : 0
16.05.2026
Дукла
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Фастав
2 : 1
02.05.2026
Дукла
1' - 59'
58'
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Словацко
1 : 2
25.04.2026
Дукла
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Дукла
1 : 2
18.04.2026
Карвина
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Млада Болеслав
1 : 1
12.04.2026
Дукла
1' - 83'
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Дукла
0 : 2
04.04.2026
Пардубице
1' - 57'
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Дукла
2 : 0
14.03.2026
Яблонец
1' - 88'
17'
13'
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Теплице
0 : 0
07.03.2026
Дукла
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Дукла
0 : 2
27.02.2026
Славия
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Богемианс 1905
1 : 0
22.02.2026
Дукла
1' - 80'
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Дукла
0 : 0
14.02.2026
Фастав
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Градец-Кралове
3 : 0
08.02.2026
Дукла
33' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Славия
4 : 3
13.12.2025
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Яблонец
1 : 0
07.12.2025
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Градец-Кралове
2 : 0
29.11.2025
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
3 : 3
23.11.2025
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
0 : 1
08.11.2025
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
1 : 3
01.11.2025
Фастав
87' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Слован
0 : 2
25.10.2025
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Яблонец
0 : 0
19.10.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
2 : 0
05.10.2025
Яблонец
85' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2025
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 2
20.09.2025
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Яблонец
3 : 2
14.09.2025
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 2
30.08.2025
Яблонец
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
0 : 1
23.08.2025
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Яблонец
1 : 1
16.08.2025
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Богемианс 1905
0 : 1
10.08.2025
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Яблонец
2 : 0
02.08.2025
Градец-Кралове
77' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Виктория
1 : 1
26.07.2025
Яблонец
Был в запасе
Главные новости
Мошенники обманули Непомнящего на крупную сумму
13:03
«Ахмат» отключил горячую воду в раздевалке «Спартака»
12:53
2
Раскрыта зарплата Заболотного в новом клубе
12:35
1
Сафонов может покинуть «ПСЖ» через год
12:25
1
«Ахмат» отдает Мансилью другому клубу РПЛ
11:47
1
Семин заявил, что Даку поможет «Спартаку» стать чемпионом
11:31
Семак прокомментировал возможный уход Энрике из «Зенита»
11:15
1
Раскрыта позиция «Зенита» по трансферу Батракова
10:58
3
Фото
35-летний Заболотный подписал контракт с новым клубом
10:52
8
Губерниев выявил фаворита матча «Спартак» – «Краснодар»
09:57
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+