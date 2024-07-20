Никита Горунков - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Горунков
|Команда
|Металлург Л
|Состав
|Основной
|Родной город
|Новокузнецк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 2001 (23 года)
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Горунков
|Команда
|Металлург Л
|Состав
|Основной
|Родной город
|Новокузнецк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 2001 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург Л
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.07.2024
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|2:2
|Краснодар-2 (Краснодар)