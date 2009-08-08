|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.03.2010
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|12.12.2009
|84' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|06.12.2009
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|28.11.2009
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|2:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|22.11.2009
|1' -85'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:3
|Днепр (Днепр)
|01.11.2009
|1' -69'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Арсенал (Киев)
|25.10.2009
|77' -90'
|Заря (Луганск)
|3:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|29.08.2009
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|22.08.2009
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:2
|Таврия (Симферополь)
|08.08.2009
|78' -90'
|Динамо (Киев)
|3:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|02.08.2009
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:1
|Металлург (Запорожье)