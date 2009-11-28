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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Мариуполь
Карпаты - Мариуполь: обзор матча 28 ноября 2009
Карпаты
28.11.2009, суббота, 14:00
Чемпионат Украины, 15 тур
2 : 2
Завершен
Мариуполь
40'
А. Федецкий
73'
Д. Кожанов
24'
В. Мельник
75'
А. Пуканыч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Мариуполь
+4
Желтая карточка
П. Кирильчик
Вторая желтая
С. Годвин
+3
Желтая карточка
С. Годвин
+3
+1
Замена
А. Касьян
️️️️
К. Ярошенко
Замена
А. Ткачук
️️️️
И. Худобяк
Желтая карточка
С. Микицей
ГОЛ! 2:2!
А. Пуканыч
Желтая карточка
Д. Кожанов
ГОЛ! 2:1!
Д. Кожанов
Замена
П. Кирильчик
️️️️
А. Гай
Замена
А. Гурули
️️️️
О. Голодюк
Замена
А. Гай
️️️️
Е. Шмаков
Замена
В. Батиста
️️️️
С. Зенев
ГОЛ! 1:1!
А. Федецкий
Пенальти не реализован!
А. Федецкий
Желтая карточка
О. Голодюк
ГОЛ! 0:1!
В. Мельник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
6
Николай Кашевский
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
0
Евгений Шмаков
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Карпаты
13
Юрий Мартыщук
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
88
Андрей Гурский
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
80
Вильям Батиста
ЦФ
Мариуполь
12
Олег Остапенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
0
Антон Гай
ЦП
0
Андрей Григорик
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
4-1-3-2
22
Тлумак
35
Ощипко
29
Тарасенко
4
Тубич
44
Федецкий
7
Годвин
16
Худобяк
32
Голодюк
9
Кожанов
79
Кузнецов
20
Зенев
3-2-4-1
1
Романенко
4
Мельник
3
Самусевас
3
Микицей
6
Кашевский
24
Чучман
0
Шмаков
99
Ярошенко
27
Пуканыч
19
Тищенко
11
Кривошеенко
16
Худобяк
19
Ткачук
19
Ткачук
16
Худобяк
32
Голодюк
9
Гурули
9
Гурули
32
Голодюк
20
Зенев
80
Батиста
80
Батиста
20
Зенев
0
Шмаков
0
Гай
0
Гай
0
Шмаков
Гай
6
Кирильчик
6
Кирильчик
Гай
99
Ярошенко
19
Касьян
19
Касьян
99
Ярошенко
Остались в запасе
Карпаты
Мариуполь
88
Андрей Гурский
ЦЗ
13
Юрий Мартыщук
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
0
Андрей Григорик
ЦП
12
Олег Остапенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
Главный тренер
Илья Близнюк
Остались в запасе
88
Андрей Гурский
ЦЗ
13
Юрий Мартыщук
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
Остались в запасе
0
Андрей Григорик
ЦП
12
Олег Остапенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Илья Близнюк
Статистика матча Карпаты - Мариуполь
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Украина
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