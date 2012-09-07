Марис Верпаковскис - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Марис
|Фамилия
|Верпаковскис
|Команда
|Металлург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиепая
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 октября 1979 (43 года)
|Имя
|Марис
|Фамилия
|Верпаковскис
|Команда
|Металлург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиепая
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 октября 1979 (43 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Латвия
|9
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2013
|85' -90'
|Латвия
|2:2
|Словакия
|11.10.2013
|1' -77'
|Литва
|2:0
|Латвия
|10.09.2013
|1' -79'
|Греция
|1:0
|Латвия
|60'
|06.09.2013
|Был в запасе
|Латвия
|2:1
|Литва
|07.06.2013
|1' -15'
|Латвия
|0:5
|Босния и Герцеговина
|22.03.2013
|1' -66'
|Лихтенштейн
|1:1
|Латвия
|16.10.2012
|1' -85'
|Латвия
|2:0
|Лихтенштейн
|12.10.2012
|76' -90'
|Словакия
|2:1
|Латвия
|85'
|11.09.2012
|61' -90'
|Босния и Герцеговина
|4:1
|Латвия
|07.09.2012
|75' -90'
|Латвия
|1:2
|Греция