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    Марис Верпаковскис - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Марис
    Фамилия Верпаковскис
    Команда Металлург
    Состав Основной
    Родной город Лиепая
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 октября 1979 (43 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Латвия 9 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2013 85' -90' Латвия 2:2 Словакия
    11.10.2013 1' -77' Литва 2:0 Латвия
    10.09.2013 1' -79' Греция 1:0 Латвия
    60'
    06.09.2013 Был в запасе Латвия 2:1 Литва
    07.06.2013 1' -15' Латвия 0:5 Босния и Герцеговина
    22.03.2013 1' -66' Лихтенштейн 1:1 Латвия
    16.10.2012 1' -85' Латвия 2:0 Лихтенштейн
    12.10.2012 76' -90' Словакия 2:1 Латвия
    85'
    11.09.2012 61' -90' Босния и Герцеговина 4:1 Латвия
    07.09.2012 75' -90' Латвия 1:2 Греция
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