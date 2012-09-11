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Отборочные матчи ЧМ-2026
Босния и Герцеговина - Латвия
Босния и Герцеговина - Латвия: обзор матча 11 сентября 2012
Босния и Герцеговина
11.09.2012, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
4 : 1
Завершен
Латвия
12'
З. Мисимович (П)
44'
М. Пьянич
54'
З. Мисимович
90+2'
Э. Джеко
5'
А. Зюзинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Латвия
ГОЛ! 4:1!
Э. Джеко
90'
+2
Замена
Т. Шунич
️️️️
С. Салихович
90'
+1
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
В. Ибишевич
87'
80'
Замена
А. Зюзинс
️️️️
И. Лукьяновс
61'
Замена
В. Камеш
️️️️
А. Руднев
61'
Замена
М. Верпаковскис
️️️️
А. Вишняковс
ГОЛ! 3:1!
З. Мисимович
Пас отдал
М. Пьянич
54'
ГОЛ! 2:1!
М. Пьянич
Пас отдал
Э. Джеко
44'
Замена
А. Врсаевич
️️️️
С. Лулич
30'
28'
Желтая карточка
А. Руднев
18'
Желтая карточка
Р. Кряуклис
ГОЛ с пенальти! 1:1!
З. Мисимович
12'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Зюзинс
Пас отдал
О. Клява
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
20
Аднан Захирович
ЦП
0
Сеяд Салихович
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
10
Звездан Мисимович
АП
11
Эдин Джеко
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
0
Денис Ивановс
ЦЗ
0
Ритус Кряуклис
ЦЗ
0
Оскарс Клява
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
0
Александр Цауня
ОП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
0
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Александр Старков
Босния и Герцеговина
22
Асмир Авдукич
ВР
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
2
Муамер Сврака
ЦП
9
Дамир Вранчич
ЦП
0
Иван Сесар
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
Латвия
1
Павел Дорошев
ВР
0
Герман Малиньш
ВР
0
Игорс Савченковс
ЦЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
0
Марис Верпаковскис
ЦФ
0
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
3-4-1-2
1
Бегович
4
Спахич
6
Враньеш
13
Муйджа
16
Лулич
0
Салихович
10
Пьянич
20
Захирович
10
Мисимович
9
Ибишевич
11
Джеко
4-1-4-1
1
Ванинс
0
Кряуклис
0
Клява
13
Горкшс
0
Ивановс
0
Цауня
0
Лайзанс
0
Лукьяновс
7
Ругинс
5
Вишняковс
0
Руднев
16
Лулич
2
Врсаевич
2
Врсаевич
16
Лулич
0
Салихович
15
Шунич
15
Шунич
0
Салихович
9
Ибишевич
8
Медуньянин
8
Медуньянин
9
Ибишевич
5
Вишняковс
0
Верпаковскис
0
Верпаковскис
5
Вишняковс
0
Лукьяновс
17
Зюзинс
17
Зюзинс
0
Лукьяновс
0
Руднев
7
Камеш
7
Камеш
0
Руднев
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Латвия
2
Муамер Сврака
ЦП
22
Асмир Авдукич
ВР
9
Дамир Вранчич
ЦП
0
Иван Сесар
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
Главный тренер
Сафет Сушич
1
Павел Дорошев
ВР
0
Герман Малиньш
ВР
0
Игорс Савченковс
ЦЗ
0
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Александр Старков
Остались в запасе
2
Муамер Сврака
ЦП
22
Асмир Авдукич
ВР
9
Дамир Вранчич
ЦП
0
Иван Сесар
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
Остались в запасе
1
Павел Дорошев
ВР
0
Герман Малиньш
ВР
0
Игорс Савченковс
ЦЗ
0
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Главный тренер
Александр Старков
Статистика матча Босния и Герцеговина - Латвия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
- : -
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Информация о матче
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