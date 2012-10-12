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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словакия - Латвия
Словакия - Латвия: обзор матча 12 октября 2012
Словакия
12.10.2012, пятница, 22:15
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
2 : 1
Завершен
Латвия
6'
М. Гамшик (П)
9'
М. Сапара
85'
М. Верпаковскис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Латвия
90'
+3
Желтая карточка
Э. Гаурачс
Замена
Я. Дюрица
️️️️
М. Шкртел
90'
86'
Желтая карточка
Р. Кряуклис
85'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Верпаковскис
76'
Замена
М. Верпаковскис
️️️️
А. Цауня
69'
Замена
Р. Ругинс
️️️️
О. Лайзанс
Желтая карточка
М. Стох
65'
Замена
Ф. Голошко
️️️️
М. Бакош
61'
Желтая карточка
М. Брезнаник
57'
53'
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
И. Лукьяновс
Замена
К. Геде
️️️️
В. Вайсс
42'
ГОЛ! 2:0!
М. Сапара
9'
8'
Желтая карточка
О. Клява
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Гамшик
6'
5'
Желтая карточка
А. Ванинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
12
Душан Куцяк
ВР
0
Михал Брезнаник
ЛЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
10
Марек Сапара
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
22
Виктор Пековски
ЦП
11
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Станислав Грига
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
0
Денис Ивановс
ЦЗ
0
Ритус Кряуклис
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
0
Оскарс Клява
ЦЗ
0
Александр Цауня
ОП
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
18
Александр Фертовс
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
0
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Александр Старков
Словакия
0
Матуш Путноцки
ВР
12
Душан Перниш
ВР
4
Радослав Забавник
ЛЗ
5
Марек Чех
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
0
Любомир Гулдан
ОП
19
Юрай Куцка
ЦП
8
Карим Геде
ЦП
8
Роберт Йеж
АП
21
Михал Дуриш
ЦФ
13
Филип Голошко
ЦФ
Латвия
0
Герман Малиньш
ВР
1
Павел Дорошев
ВР
3
Наурис Булвитис
ЦЗ
0
Игорс Савченковс
ЦЗ
2
Виталий Смирнов
ЦЗ
0
Артис Лаздыньш
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
0
Марис Верпаковскис
ЦФ
0
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
4-5-1
12
Куцяк
0
Брезнаник
3
Шкртел
16
Салата
2
Пекарик
10
Сапара
7
Вайсс
10
Стох
22
Пековски
17
Гамшик
11
Бакош
4-1-4-1
1
Ванинс
0
Кряуклис
13
Горкшс
0
Клява
0
Ивановс
0
Цауня
5
Вишняковс
18
Фертовс
0
Лайзанс
0
Лукьяновс
0
Руднев
3
Шкртел
4
Дюрица
4
Дюрица
3
Шкртел
7
Вайсс
8
Геде
8
Геде
7
Вайсс
11
Бакош
13
Голошко
13
Голошко
11
Бакош
0
Цауня
0
Верпаковскис
0
Верпаковскис
0
Цауня
0
Лайзанс
7
Ругинс
7
Ругинс
0
Лайзанс
0
Лукьяновс
0
Гаурачс
0
Гаурачс
0
Лукьяновс
Остались в запасе
Словакия
Латвия
0
Матуш Путноцки
ВР
12
Душан Перниш
ВР
4
Радослав Забавник
ЛЗ
5
Марек Чех
ЛЗ
0
Любомир Гулдан
ОП
19
Юрай Куцка
ЦП
8
Роберт Йеж
АП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Станислав Грига
0
Герман Малиньш
ВР
3
Наурис Булвитис
ЦЗ
0
Игорс Савченковс
ЦЗ
0
Артис Лаздыньш
ЦП
2
Виталий Смирнов
ЦЗ
1
Павел Дорошев
ВР
17
Артурс Зюзинс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
Главный тренер
Александр Старков
Остались в запасе
0
Матуш Путноцки
ВР
12
Душан Перниш
ВР
4
Радослав Забавник
ЛЗ
5
Марек Чех
ЛЗ
0
Любомир Гулдан
ОП
19
Юрай Куцка
ЦП
8
Роберт Йеж
АП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Остались в запасе
0
Герман Малиньш
ВР
3
Наурис Булвитис
ЦЗ
0
Игорс Савченковс
ЦЗ
0
Артис Лаздыньш
ЦП
2
Виталий Смирнов
ЦЗ
1
Павел Дорошев
ВР
17
Артурс Зюзинс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
Главный тренер
Станислав Грига
Главный тренер
Александр Старков
Статистика матча Словакия - Латвия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
1 : 1
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
- : -
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Информация о матче
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