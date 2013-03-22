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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Лихтенштейн - Латвия
Лихтенштейн - Латвия: обзор матча 22 марта 2013
Лихтенштейн
22.03.2013, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
1 : 1
Завершен
Латвия
20'
М. Польверино
30'
А. Цауня
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Латвия
Замена
О. Гюр
️️️️
Ф. Эрне
90'
Замена
Т. Бек
️️️️
М. Кристен
72'
Желтая карточка
Н. Хаслер
68'
66'
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
М. Верпаковскис
Желтая карточка
М. Польверино
61'
56'
Замена
Ю. Жигаевс
️️️️
В. Камеш
54'
Желтая карточка
А. Лаздыньш
46'
Замена
А. Вишняковс
️️️️
О. Лайзанс
Замена
И. Квинтанс
️️️️
И. Эри
46'
Желтая карточка
Ф. Бургмайер
37'
30'
ГОЛ! 1:1!
А. Цауня
Желтая карточка
М. Штокласа
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Польверино
20'
19'
Желтая карточка
Р. Ругинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
0
Ив Эри
ЛЗ
6
Мартин Штокласа
ЦЗ
18
Николас Хаслер
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
7
Давид Хаслер
ЦФ
0
Матиас Кристен
ЦФ
7
Филлип Эрне
ЦФ
10
Марио Фрик
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
0
Денис Ивановс
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
0
Оскарс Клява
ЦЗ
0
Александр Цауня
ОП
0
Артис Лаздыньш
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
0
Марис Верпаковскис
ЦФ
0
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Александр Старков
Лихтенштейн
12
Ченгиз Бичер
ВР
17
Олджай Гюр
ЦЗ
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
15
Франц-Йозеф Фогт
ПЗ
13
Мартин Бюхель
ЦП
9
Томас Бек
ЦФ
Латвия
1
Павел Дорошев
ВР
0
Герман Малиньш
ВР
3
Наурис Булвитис
ЦЗ
2
Виталий Смирнов
ЦЗ
9
Юрий Жигаевс
ЦП
7
Алан Синельников
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
0
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
2-4-4
0
Йеле
0
Эри
6
Штокласа
18
Хаслер
10
Визер
11
Бургмайер
23
Польверино
7
Хаслер
10
Фрик
7
Эрне
0
Кристен
3-1-4-2
1
Ванинс
0
Ивановс
13
Горкшс
0
Клява
0
Цауня
7
Ругинс
7
Камеш
0
Лайзанс
0
Лаздыньш
0
Руднев
0
Верпаковскис
7
Эрне
17
Гюр
17
Гюр
7
Эрне
0
Эри
5
Квинтанс
5
Квинтанс
0
Эри
0
Кристен
9
Бек
9
Бек
0
Кристен
7
Камеш
9
Жигаевс
9
Жигаевс
7
Камеш
0
Лайзанс
5
Вишняковс
5
Вишняковс
0
Лайзанс
0
Верпаковскис
0
Гаурачс
0
Гаурачс
0
Верпаковскис
Остались в запасе
Лихтенштейн
Латвия
12
Ченгиз Бичер
ВР
15
Франц-Йозеф Фогт
ПЗ
13
Мартин Бюхель
ЦП
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
1
Павел Дорошев
ВР
0
Герман Малиньш
ВР
3
Наурис Булвитис
ЦЗ
2
Виталий Смирнов
ЦЗ
7
Алан Синельников
ЦП
Главный тренер
Александр Старков
Остались в запасе
12
Ченгиз Бичер
ВР
15
Франц-Йозеф Фогт
ПЗ
13
Мартин Бюхель
ЦП
Остались в запасе
1
Павел Дорошев
ВР
0
Герман Малиньш
ВР
3
Наурис Булвитис
ЦЗ
2
Виталий Смирнов
ЦЗ
7
Алан Синельников
ЦП
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Главный тренер
Александр Старков
Статистика матча Лихтенштейн - Латвия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
- : -
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Клэнси
Стадион:
Райнпарк
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