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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Латвия - Литва
Латвия - Литва: обзор матча 06 сентября 2013
Латвия
06.09.2013, пятница, 22:10
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
2 : 1
Завершен
Литва
20'
Н. Булвитис
42'
А. Зюзинс
44'
Д. Матулевичюс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Литва
Замена
Р. Роде
️️️️
А. Руднев
90'
+2
86'
Желтая карточка
Т. Микуцкис
86'
Замена
Э. Чеснаускис
️️️️
М. Калонас
Замена
А. Лаздыньш
️️️️
Р. Ругинс
74'
73'
Замена
Э. Разулис
️️️️
С. Миколюнас
Замена
А. Цауня
️️️️
А. Зюзинс
64'
Желтая карточка
В. Шабала
61'
50'
Замена
Д. Чеснаускис
️️️️
А. Новиковас
47'
Желтая карточка
Д. Матулевичюс
44'
ГОЛ! 2:1!
Д. Матулевичюс
ГОЛ! 2:0!
А. Зюзинс
42'
Желтая карточка
А. Руднев
29'
ГОЛ! 1:0!
Н. Булвитис
20'
5'
Желтая карточка
М. Панка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
3
Наурис Булвитис
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
6
Владислав Габовс
ЦЗ
26
Виталий Максименко
ЦЗ
7
Алан Синельников
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
0
Юрис Лайзанс
АП
10
Валерий Шабала
ЦФ
0
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Литва
0
Жидрунас Карчемарскас
ВР
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
0
Мариус Станкявичус
ПЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
18
Миндаугас Панка
ОП
2
Гедиминас Вицюс
ЦП
10
Дарвидас Шернас
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Главный тренер
Ласло Чаба
Латвия
0
Герман Малиньш
ВР
12
Александр Колинько
ВР
22
Олег Тимофеевс
ЦЗ
3
Ренарс Роде
ЦЗ
0
Александр Цауня
ОП
9
Юрий Жигаевс
ЦП
0
Артис Лаздыньш
ЦП
7
Андрейс Ковалевс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
0
Марис Верпаковскис
ЦФ
15
Денис Ракельс
ЦФ
Литва
17
Мантас Куклис
ВР
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
0
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
24
Тадас Элиосиус
ЦП
0
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
14
Эвалдас Разулис
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
4-3-1-2
1
Ванинс
3
Булвитис
6
Габовс
26
Максименко
13
Горкшс
7
Синельников
7
Ругинс
17
Зюзинс
0
Лайзанс
0
Руднев
10
Шабала
4-1-4-1
0
Карчемарскас
13
Миколюнас
4
Кьянскас
5
Микуцкис
0
Станкявичус
18
Панка
10
Шернас
11
Новиковас
10
Калонас
2
Вицюс
9
Матулевичюс
7
Ругинс
0
Лаздыньш
0
Лаздыньш
7
Ругинс
0
Руднев
3
Роде
3
Роде
0
Руднев
17
Зюзинс
0
Цауня
0
Цауня
17
Зюзинс
13
Миколюнас
14
Разулис
14
Разулис
13
Миколюнас
10
Калонас
0
Чеснаускис
0
Чеснаускис
10
Калонас
11
Новиковас
7
Чеснаускис
7
Чеснаускис
11
Новиковас
Остались в запасе
Латвия
Литва
0
Марис Верпаковскис
ЦФ
9
Юрий Жигаевс
ЦП
22
Олег Тимофеевс
ЦЗ
7
Андрейс Ковалевс
ЦП
0
Герман Малиньш
ВР
12
Александр Колинько
ВР
7
Владимирс Камеш
ЦП
15
Денис Ракельс
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
24
Тадас Элиосиус
ЦП
17
Мантас Куклис
ВР
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
0
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Ласло Чаба
Остались в запасе
0
Марис Верпаковскис
ЦФ
9
Юрий Жигаевс
ЦП
22
Олег Тимофеевс
ЦЗ
7
Андрейс Ковалевс
ЦП
0
Герман Малиньш
ВР
12
Александр Колинько
ВР
7
Владимирс Камеш
ЦП
15
Денис Ракельс
ЦФ
Остались в запасе
24
Тадас Элиосиус
ЦП
17
Мантас Куклис
ВР
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
0
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Главный тренер
Ласло Чаба
Статистика матча Латвия - Литва
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
- : -
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Дельферье
(Эно)
Стадион:
Сконто
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