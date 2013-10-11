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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Литва - Латвия
Литва - Латвия: обзор матча 11 октября 2013
Литва
11.10.2013, пятница, 19:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
2 : 0
Завершен
Латвия
8'
Ф. Черных
68'
С. Миколюнас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Латвия
77'
Замена
Э. Вишняковс
️️️️
М. Верпаковскис
Замена
Г. Сиргедас
️️️️
С. Миколюнас
76'
72'
Замена
А. Ковалевс
️️️️
В. Габовс
Замена
Н. Вальскис
️️️️
Ф. Черных
72'
ГОЛ! 2:0!
С. Миколюнас
Пас отдал
Ф. Черных
68'
66'
Замена
И. Лукьяновс
️️️️
Д. Ракельс
Желтая карточка
К. Ивашкевичус
62'
Замена
Э. Разулис
️️️️
Д. Матулевичюс
58'
Желтая карточка
М. Калонас
50'
Желтая карточка
М. Панка
38'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Черных
Пас отдал
М. Калонас
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
18
Миндаугас Панка
ОП
0
Мариуш Жалюкас
ЦП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
0
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Ласло Чаба
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
3
Наурис Булвитис
ЦЗ
26
Виталий Максименко
ЦЗ
6
Владислав Габовс
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
18
Александр Фертовс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
0
Юрис Лайзанс
АП
0
Марис Верпаковскис
ЦФ
10
Валерий Шабала
ЦФ
15
Денис Ракельс
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Литва
12
Армантас Виткаускас
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
0
Паулис Грибаускас
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
19
Гратас Сиргедас
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
2
Гедиминас Вицюс
ЦП
15
Повилас Леймонас
ЦП
10
Дарвидас Шернас
ЦП
19
Нериус Вальскис
ЦП
14
Эвалдас Разулис
ЦФ
Латвия
0
Герман Малиньш
ВР
12
Александр Колинько
ВР
3
Ренарс Роде
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
0
Артис Лаздыньш
ЦП
7
Андрейс Ковалевс
ЦП
9
Юрий Жигаевс
ЦП
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
11
Эдуард Вишняковс
ЦФ
4-1-3-2
1
Арлаускис
4
Кьянскас
8
Вайткунас
20
Боровский
13
Миколюнас
18
Панка
0
Жалюкас
10
Калонас
0
Ивашкевичус
10
Черных
9
Матулевичюс
4-2-1-3
1
Ванинс
26
Максименко
6
Габовс
13
Горкшс
3
Булвитис
18
Фертовс
17
Зюзинс
0
Лайзанс
15
Ракельс
10
Шабала
0
Верпаковскис
13
Миколюнас
19
Сиргедас
19
Сиргедас
13
Миколюнас
9
Матулевичюс
14
Разулис
14
Разулис
9
Матулевичюс
10
Черных
19
Вальскис
19
Вальскис
10
Черных
6
Габовс
7
Ковалевс
7
Ковалевс
6
Габовс
15
Ракельс
0
Лукьяновс
0
Лукьяновс
15
Ракельс
0
Верпаковскис
11
Вишняковс
11
Вишняковс
0
Верпаковскис
Остались в запасе
Литва
Латвия
12
Армантас Виткаускас
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
0
Паулис Грибаускас
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
2
Гедиминас Вицюс
ЦП
15
Повилас Леймонас
ЦП
10
Дарвидас Шернас
ЦП
Главный тренер
Ласло Чаба
0
Артис Лаздыньш
ЦП
9
Юрий Жигаевс
ЦП
3
Ренарс Роде
ЦЗ
0
Герман Малиньш
ВР
12
Александр Колинько
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
7
Владимирс Камеш
ЦП
Главный тренер
Марьян Пахарь
Остались в запасе
12
Армантас Виткаускас
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
0
Паулис Грибаускас
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
2
Гедиминас Вицюс
ЦП
15
Повилас Леймонас
ЦП
10
Дарвидас Шернас
ЦП
Остались в запасе
0
Артис Лаздыньш
ЦП
9
Юрий Жигаевс
ЦП
3
Ренарс Роде
ЦЗ
0
Герман Малиньш
ВР
12
Александр Колинько
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
7
Владимирс Камеш
ЦП
Главный тренер
Ласло Чаба
Главный тренер
Марьян Пахарь
Статистика матча Литва - Латвия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
- : -
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Информация о матче
Главный судья:
Петур Райнерт
(Лейрвик)
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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