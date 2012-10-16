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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Латвия - Лихтенштейн
Латвия - Лихтенштейн: обзор матча 16 октября 2012
Латвия
16.10.2012, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
2 : 0
Завершен
Лихтенштейн
29'
В. Камеш
77'
Э. Гаурачс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Лихтенштейн
86'
Желтая карточка
М. Штокласа
85'
Замена
Л. Эберле
️️️️
Н. Хаслер
Замена
А. Зюзинс
️️️️
М. Верпаковскис
85'
80'
Замена
Н. Кибер
️️️️
Ф. Эрне
ГОЛ! 2:0!
Э. Гаурачс
Пас отдал
А. Цауня
77'
Замена
А. Вишняковс
️️️️
В. Камеш
74'
68'
Желтая карточка
С. Визер
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
О. Лайзанс
65'
60'
Вторая желтая
Д. Кауфманн
58'
Желтая карточка
Д. Кауфманн
Желтая карточка
Д. Ивановс
54'
ГОЛ! 1:0!
В. Камеш
Пас отдал
О. Лайзанс
29'
Желтая карточка
Р. Ругинс
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
0
Денис Ивановс
ЦЗ
3
Наурис Булвитис
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
0
Александр Цауня
ОП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
18
Александр Фертовс
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
0
Марис Верпаковскис
ЦФ
0
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Александр Старков
Лихтенштейн
12
Ченгиз Бичер
ВР
0
Ив Эри
ЛЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
6
Мартин Штокласа
ЦЗ
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
11
Франц Бургмайер
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
7
Филлип Эрне
ЦФ
0
Матиас Кристен
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Латвия
1
Павел Дорошев
ВР
0
Герман Малиньш
ВР
2
Виталий Смирнов
ЦЗ
0
Игорс Савченковс
ЦЗ
26
Виталий Максименко
ЦЗ
0
Артис Лаздыньш
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
0
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
7
Валентин Флатц
ЦЗ
0
Лукас Эберле
ЦП
21
Никлас Кибер
ПП
19
Филипп Оспельт
ЦФ
3-1-4-2
1
Ванинс
0
Ивановс
3
Булвитис
13
Горкшс
0
Цауня
7
Ругинс
18
Фертовс
0
Лайзанс
7
Камеш
0
Руднев
0
Верпаковскис
4-4-2
12
Бичер
4
Кауфманн
6
Штокласа
5
Квинтанс
0
Эри
23
Польверино
10
Визер
18
Хаслер
11
Бургмайер
0
Кристен
7
Эрне
7
Камеш
5
Вишняковс
5
Вишняковс
7
Камеш
0
Верпаковскис
17
Зюзинс
17
Зюзинс
0
Верпаковскис
0
Лайзанс
0
Гаурачс
0
Гаурачс
0
Лайзанс
18
Хаслер
0
Эберле
0
Эберле
18
Хаслер
7
Эрне
21
Кибер
21
Кибер
7
Эрне
Остались в запасе
Латвия
Лихтенштейн
1
Павел Дорошев
ВР
0
Герман Малиньш
ВР
2
Виталий Смирнов
ЦЗ
0
Игорс Савченковс
ЦЗ
0
Артис Лаздыньш
ЦП
26
Виталий Максименко
ЦЗ
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
Главный тренер
Александр Старков
19
Филипп Оспельт
ЦФ
7
Валентин Флатц
ЦЗ
1
Бенджамин Бюхель
ВР
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Остались в запасе
1
Павел Дорошев
ВР
0
Герман Малиньш
ВР
2
Виталий Смирнов
ЦЗ
0
Игорс Савченковс
ЦЗ
0
Артис Лаздыньш
ЦП
26
Виталий Максименко
ЦЗ
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
Остались в запасе
19
Филипп Оспельт
ЦФ
7
Валентин Флатц
ЦЗ
1
Бенджамин Бюхель
ВР
Главный тренер
Александр Старков
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Статистика матча Латвия - Лихтенштейн
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
- : -
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Информация о матче
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