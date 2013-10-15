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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Латвия - Словакия
Латвия - Словакия: обзор матча 15 октября 2013
Латвия
15.10.2013, вторник, 22:10
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
2 : 2
Завершен
Словакия
47'
В. Шабала
90+2'
Р. Роде
9'
М. Якубко
16'
К. Салата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Словакия
ГОЛ! 2:2!
Р. Роде
Пас отдал
К. Горкшс
90'
+2
87'
Замена
В. Пековски
️️️️
Ю. Куцка
Замена
М. Верпаковскис
️️️️
Э. Вишняковс
85'
83'
Желтая карточка
Ю. Куцка
Желтая карточка
А. Лаздыньш
83'
Желтая карточка
Э. Вишняковс
74'
61'
Замена
К. Геде
️️️️
С. Шестак
56'
Замена
М. Бакош
️️️️
М. Якубко
Замена
А. Зюзинс
️️️️
Ю. Лайзанс
53'
ГОЛ! 1:2!
В. Шабала
47'
Желтая карточка
В. Шабала
45'
+2
16'
ГОЛ! 0:2!
К. Салата
Пас отдал
Т. Кона
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Якубко
Пас отдал
Т. Кона
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
12
Александр Колинько
ВР
3
Ренарс Роде
ЦЗ
3
Наурис Булвитис
ЦЗ
26
Виталий Максименко
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
7
Андрейс Ковалевс
ЦП
0
Артис Лаздыньш
ЦП
18
Александр Фертовс
ЦП
0
Юрис Лайзанс
АП
11
Эдуард Вишняковс
ЦФ
10
Валерий Шабала
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
18
Эрик Йендришек
ЛП
0
Томаш Кона
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
18
Душан Швенто
ЦП
9
Станислав Шестак
ЦФ
14
Мартин Якубко
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Михал Хипп
Латвия
0
Герман Малиньш
ВР
1
Андрис Ванинс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
9
Юрий Жигаевс
ЦП
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
0
Марис Верпаковскис
ЦФ
15
Денис Ракельс
ЦФ
Словакия
1
Ян Муха
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
0
Йозеф Пьячек
ЦЗ
22
Виктор Пековски
ЦП
8
Карим Геде
ЦП
11
Адам Немец
ЦФ
11
Марек Бакош
ЦФ
4-3-1-2
12
Колинько
3
Роде
26
Максименко
13
Горкшс
3
Булвитис
7
Ковалевс
0
Лаздыньш
18
Фертовс
0
Лайзанс
10
Шабала
11
Вишняковс
3-4-3
23
Козачик
2
Пекарик
4
Дюрица
16
Салата
0
Кона
19
Куцка
18
Швенто
18
Йендришек
21
Дуриш
14
Якубко
9
Шестак
11
Вишняковс
0
Верпаковскис
0
Верпаковскис
11
Вишняковс
0
Лайзанс
17
Зюзинс
17
Зюзинс
0
Лайзанс
19
Куцка
22
Пековски
22
Пековски
19
Куцка
9
Шестак
8
Геде
8
Геде
9
Шестак
14
Якубко
11
Бакош
11
Бакош
14
Якубко
Остались в запасе
Латвия
Словакия
0
Герман Малиньш
ВР
9
Юрий Жигаевс
ЦП
1
Андрис Ванинс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
15
Денис Ракельс
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
1
Ян Муха
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
0
Йозеф Пьячек
ЦЗ
11
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Михал Хипп
Остались в запасе
0
Герман Малиньш
ВР
9
Юрий Жигаевс
ЦП
1
Андрис Ванинс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
15
Денис Ракельс
ЦФ
Остались в запасе
1
Ян Муха
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
0
Йозеф Пьячек
ЦЗ
11
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Главный тренер
Михал Хипп
Статистика матча Латвия - Словакия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
- : -
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
- : -
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Сконто
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