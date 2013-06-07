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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Латвия - Босния и Герцеговина
Латвия - Босния и Герцеговина: обзор матча 07 июня 2013
Латвия
07.06.2013, пятница, 20:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
0 : 5
Завершен
Босния и Герцеговина
48'
С. Лулич
53'
В. Ибишевич
63'
Х. Медуньянин
80'
М. Пьянич
82'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Босния и Герцеговина
Желтая карточка
В. Шабала
90'
Желтая карточка
А. Синельников
84'
82'
ГОЛ! 0:5!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Пьянич
80'
ГОЛ! 0:4!
М. Пьянич
Пас отдал
С. Ибричич
79'
Замена
С. Ибричич
️️️️
С. Салихович
70'
Замена
М. Стеванович
️️️️
Х. Медуньянин
69'
Замена
Э. Вишча
️️️️
Э. Рахимич
Замена
В. Шабала
️️️️
Э. Гаурачс
64'
63'
ГОЛ! 0:3!
Х. Медуньянин
Пас отдал
Э. Джеко
Замена
В. Габовс
️️️️
В. Камеш
59'
53'
ГОЛ! 0:2!
В. Ибишевич
Пас отдал
С. Лулич
48'
ГОЛ! 0:1!
С. Лулич
Пас отдал
М. Муйджа
Замена
А. Лаздыньш
️️️️
М. Верпаковскис
15'
Красная карточка
А. Фертовс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
0
Денис Ивановс
ЦЗ
3
Наурис Булвитис
ЦЗ
0
Павелc Михадюкc
ЦЗ
0
Оскарс Клява
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
7
Алан Синельников
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
18
Александр Фертовс
ЦП
0
Марис Верпаковскис
ЦФ
0
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Александр Старков
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
6
Элвир Рахимич
ОП
0
Сеяд Салихович
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Латвия
0
Герман Малиньш
ВР
1
Павел Дорошев
ВР
2
Виталий Смирнов
ЦЗ
26
Виталий Максименко
ЦЗ
6
Владислав Габовс
ЦЗ
9
Юрий Жигаевс
ЦП
0
Артис Лаздыньш
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
0
Артем Руднев
ЦФ
10
Валерий Шабала
ЦФ
Босния и Герцеговина
12
Ясмин Фейзич
ВР
22
Асмир Авдукич
ВР
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
2
Муамер Сврака
ЦП
0
Иван Сесар
ЦП
19
Мирослав Стеванович
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
20
Аднан Захирович
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
3-2-3-2
1
Ванинс
0
Михадюкc
0
Клява
13
Горкшс
3
Булвитис
0
Ивановс
7
Синельников
7
Камеш
18
Фертовс
0
Гаурачс
0
Верпаковскис
3-1-4-2
1
Бегович
13
Муйджа
4
Спахич
17
Жуканович
6
Рахимич
0
Салихович
10
Пьянич
8
Медуньянин
16
Лулич
9
Ибишевич
11
Джеко
0
Верпаковскис
0
Лаздыньш
0
Лаздыньш
0
Верпаковскис
7
Камеш
6
Габовс
6
Габовс
7
Камеш
0
Гаурачс
10
Шабала
10
Шабала
0
Гаурачс
8
Медуньянин
19
Стеванович
19
Стеванович
8
Медуньянин
6
Рахимич
19
Вишча
19
Вишча
6
Рахимич
0
Салихович
17
Ибричич
17
Ибричич
0
Салихович
Остались в запасе
Латвия
Босния и Герцеговина
9
Юрий Жигаевс
ЦП
2
Виталий Смирнов
ЦЗ
0
Герман Малиньш
ВР
1
Павел Дорошев
ВР
26
Виталий Максименко
ЦЗ
0
Олег Лайзанс
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
0
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Александр Старков
12
Ясмин Фейзич
ВР
22
Асмир Авдукич
ВР
2
Муамер Сврака
ЦП
0
Иван Сесар
ЦП
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
20
Аднан Захирович
ЦП
Главный тренер
Сафет Сушич
Остались в запасе
9
Юрий Жигаевс
ЦП
2
Виталий Смирнов
ЦЗ
0
Герман Малиньш
ВР
1
Павел Дорошев
ВР
26
Виталий Максименко
ЦЗ
0
Олег Лайзанс
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
0
Артем Руднев
ЦФ
Остались в запасе
12
Ясмин Фейзич
ВР
22
Асмир Авдукич
ВР
2
Муамер Сврака
ЦП
0
Иван Сесар
ЦП
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
20
Аднан Захирович
ЦП
Главный тренер
Александр Старков
Главный тренер
Сафет Сушич
Статистика матча Латвия - Босния и Герцеговина
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
- : -
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Сконто
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