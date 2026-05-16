Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Andrej Vasovic - статистика

Люцерн
#19 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Люцерн
22
6
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
1' - 74'
54'
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Люцерн
1 : 0
12.05.2026
Цюрих
1' - 79'
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Люцерн
3 : 3
09.05.2026
Серветт
1' - 63'
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Лозанна-Спорт
1 : 3
02.05.2026
Люцерн
1' - 90'
66, 90'
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Грассхоппер
1 : 2
25.04.2026
Люцерн
1' - 86'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Люцерн
2 : 2
12.04.2026
Санкт-Галлен
1' - 90'
9'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Серветт
3 : 0
06.04.2026
Люцерн
1' - 63'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Люцерн
4 : 0
22.03.2026
Лозанна-Спорт
1' - 90'
76'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Люцерн
1 : 2
15.03.2026
Винтертур
1' - 76'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Лугано
1 : 3
07.03.2026
Люцерн
1' - 90'
44'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Люцерн
1 : 2
04.03.2026
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Тун
2 : 1
28.02.2026
Люцерн
87' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Люцерн
4 : 2
22.02.2026
Базель
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Цюрих
1 : 4
14.02.2026
Люцерн
75' - 90'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Люцерн
4 : 3
10.02.2026
Грассхоппер
73' - 90'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Сьон
0 : 0
07.02.2026
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Люцерн
2 : 2
01.02.2026
Санкт-Галлен
78' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Сьон
1 : 1
24.01.2026
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Люцерн
2 : 5
17.01.2026
Лугано
77' - 90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
0 : 4
21.12.2025
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Люцерн
1 : 2
17.12.2025
Базель
62' - 90'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Янг Бойз
2 : 0
14.12.2025
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
1 : 3
29.11.2025
Винтертур
80' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Люцерн
2 : 2
22.11.2025
Серветт
78' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Лугано
2 : 0
30.10.2025
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Винтертур
2 : 2
25.10.2025
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
1 : 2
28.09.2025
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Серветт
2 : 2
31.08.2025
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Санкт-Галлен
0 : 1
24.08.2025
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Люцерн
1 : 2
09.08.2025
Тун
63' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Люцерн
1 : 1
03.08.2025
Цюрих
82' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Грассхоппер
2 : 3
26.07.2025
Люцерн
83' - 90'
Главные новости
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
12:41
В «Галатасарае» не знают, сколько предложить за Батракова
12:23
1
ФотоДаку перешел в «Спартак»
12:10
7
Игрок «Зенита» отказался от трансфера в клуб из ОАЭ
11:58
1
Пальцев – о Бубнове: «Не эксперт, а просто старик, его слова надо делить на два»
11:49
10
«Барселона» провела переговоры по Родри
11:34
1
Энрике готов покинуть «Зенит» и ищет жилье в Рио
11:20
2
Названа сумма, которую «Галатасарай» готов выплатить за Батракова
11:01
3
Раскрыт размер новой зарплаты Винисиуса
10:39
1
Губерниев оценил трансфер Даку в «Спартак»
09:47
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+