|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Носта
|20
|5
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.10.2009
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|30.09.2009
|1' -53'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:2
|Носта (Новотроицк)
|22.09.2009
|73' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|85'
|19.09.2009
|85' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|31.08.2009
|73' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|28.08.2009
|74' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|20.08.2009
|46' -90'
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|17.08.2009
|46' -90'
|Анжи (Махачкала)
|4:1
|Носта (Новотроицк)
|09.08.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|06.08.2009
|61' -90'
|Носта (Новотроицк)
|4:0
|Краснодар (Краснодар)
|67' 85'
|29.07.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Витязь (Подольск)
|89'
|09.07.2009
|1' -63'
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Балтика (Калининград)
|43'
|27.06.2009
|84' -90'
|Носта (Новотроицк)
|2:2
|24.06.2009
|64' -90'
|Носта (Новотроицк)
|2:3
|05.06.2009
|90' -90'
|Носта (Новотроицк)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|90' 90'
|02.06.2009
|74' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|25.05.2009
|67' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|3:0
|Носта (Новотроицк)
|22.05.2009
|86' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|0:0
|Носта (Новотроицк)
|11.05.2009
|73' -90'
|Носта (Новотроицк)
|2:0
|Чита (Чита)
|30.04.2009
|82' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|4:2
|Носта (Новотроицк)