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    Сергей Фролов - статистика

    #2 | Нападающий
    Имя Сергей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Фролов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 января 1989 (34 года)
    Рост 184
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Носта 20 5 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.10.2009 1' -90' Луч (Владивосток) 1:1 Носта (Новотроицк)
    30.09.2009 1' -53' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:2 Носта (Новотроицк)
    22.09.2009 73' -90' Носта (Новотроицк) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    85'
    19.09.2009 85' -90' Носта (Новотроицк) 0:0 Урал (Екатеринбург)
    31.08.2009 73' -90' Носта (Новотроицк) 1:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    28.08.2009 74' -90' Носта (Новотроицк) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    20.08.2009 46' -90' Волгарь-Газпром-2 (Астрахань) 1:1 Носта (Новотроицк)
    17.08.2009 46' -90' Анжи (Махачкала) 4:1 Носта (Новотроицк)
    09.08.2009 1' -90' Носта (Новотроицк) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    06.08.2009 61' -90' Носта (Новотроицк) 4:0 Краснодар (Краснодар)
    67' 85'
    29.07.2009 1' -90' Носта (Новотроицк) 1:1 Витязь (Подольск)
    89'
    09.07.2009 1' -63' Носта (Новотроицк) 0:1 Балтика (Калининград)
    43'
    27.06.2009 84' -90' Носта (Новотроицк) 2:2
    24.06.2009 64' -90' Носта (Новотроицк) 2:3
    05.06.2009 90' -90' Носта (Новотроицк) 2:0 Луч (Владивосток)
    90' 90'
    02.06.2009 74' -90' Носта (Новотроицк) 1:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    25.05.2009 67' -90' Сибирь (Новосибирск) 3:0 Носта (Новотроицк)
    22.05.2009 86' -90' Урал (Екатеринбург) 0:0 Носта (Новотроицк)
    11.05.2009 73' -90' Носта (Новотроицк) 2:0 Чита (Чита)
    30.04.2009 82' -90' Волга (Нижний Новгород) 4:2 Носта (Новотроицк)
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