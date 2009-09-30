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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Носта
СКА-Хабаровск - Носта: обзор матча 30 сентября 2009
СКА-Хабаровск
30.09.2009, среда, 12:00
Россия. Первый дивизион, 33 тур
1 : 2
Завершен
Носта
25'
К. Гарбуз
23'
И. Семенов
37'
А. Пазин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Носта
+2
Желтая карточка
А. Евстафьев
Вторая желтая
С. Нестеренко
+2
Замена
В. Макиев
️️️️
Е. Гаврюк
Желтая карточка
С. Нестеренко
Замена
А. Хорин
️️️️
А. Павленко
Желтая карточка
М. Минеев
Замена
А. Нечаев
️️️️
К. Гарбуз
Замена
А. Евстафьев
️️️️
С. Фролов
Замена
П. Кутас
️️️️
А. Купчин
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
Е. Алхимов
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
С. Сердюков
Желтая карточка
К. Гарбуз
ГОЛ! 1:2!
А. Пазин
ГОЛ! 1:1!
К. Гарбуз
ГОЛ! 0:1!
И. Семенов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
79
Максим Счастливцев
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
11
Евгений Алхимов
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Носта
31
Сергей Барсуков
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
30
Максим Минеев
ЦЗ
5
Игорь Алексеев
ЦЗ
0
Виктор Букиевский
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
20
Руслан Суродин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
2
Сергей Фролов
ЦФ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Олег Саматов
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
18
Сергей Шудров
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
Носта
3
Александр Чучалов
ВР
23
Александр Хорин
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
3-2-1-2
79
Счастливцев
15
Серан
3
Олеников
5
Нестеренко
19
Гарбуз
15
Коновалов
27
Мурнин
8
Кармазиненко
11
Алхимов
3-3-2-2
31
Барсуков
5
Алексеев
0
Букиевский
77
Павленко
30
Минеев
11
Пазин
41
Горин
8
Семенов
20
Суродин
29
Сердюков
2
Фролов
19
Гарбуз
18
Нечаев
18
Нечаев
19
Гарбуз
11
Алхимов
70
Сафрониди
70
Сафрониди
11
Алхимов
5
Купчин
77
Кутас
77
Кутас
5
Купчин
2
Фролов
15
Евстафьев
15
Евстафьев
2
Фролов
29
Сердюков
10
Гаврюк
10
Гаврюк
29
Сердюков
77
Павленко
23
Хорин
23
Хорин
77
Павленко
Гаврюк
21
Макиев
21
Макиев
Гаврюк
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Носта
18
Сергей Шудров
ЦП
40
Антон Козорез
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
80
Вячеслав Запояска
ЦП
Главный тренер
Владимир Файзулин
11
Алексей Едунов
ЦП
3
Александр Чучалов
ВР
Главный тренер
Олег Саматов
Остались в запасе
18
Сергей Шудров
ЦП
40
Антон Козорез
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
80
Вячеслав Запояска
ЦП
Остались в запасе
11
Алексей Едунов
ЦП
3
Александр Чучалов
ВР
Главный тренер
Владимир Файзулин
Главный тренер
Олег Саматов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Носта
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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