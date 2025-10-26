Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Kuanysh Duisenbekuly - статистика

Туран
#24 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Туран
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Окжетпес
4 : 3
26.10.2025
Туран
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Туран
3 : 6
18.10.2025
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Женис
6 : 3
27.09.2025
Туран
1' - 68'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол
2 : 0
23.08.2025
Туран
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Атырау
1 : 1
09.08.2025
Туран
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Астана
7 : 0
18.07.2025
Туран
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Туран
1 : 2
12.07.2025
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Кайрат
4 : 0
04.07.2025
Туран
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Туран
0 : 3
29.06.2025
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Елимай
2 : 1
21.06.2025
Туран
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Туран
0 : 2
14.06.2025
Женис
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Улытау
2 : 1
31.05.2025
Туран
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Туран
1 : 2
25.05.2025
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Кайсар
1 : 0
18.05.2025
Туран
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Туран
1 : 0
10.05.2025
Атырау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Туран
0 : 0
03.05.2025
Жетысу
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Ордабасы
1 : 0
27.04.2025
Туран
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Туран
1 : 1
20.04.2025
Астана
Был в запасе
Главные новости
Раскрыт размер новой зарплаты Винисиуса
10:39
Губерниев оценил трансфер Даку в «Спартак»
09:47
3
«Галатасарай» достиг соглашения об условиях контракта с Батраковым
09:38
2
Винисиус договорился о новом контракте с «Реалом»
09:22
1
Мостовой назвал игрока, который идеально бы вписался в «Спартак»
09:03
3
«Зенит» провел консультации по возможности трансфера игрока «Флуминенсе»
08:55
1
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
08:42
Канчельскис высказался о варианте с заменой Галактионова на Слуцкого
08:30
3
«Спартак» определился с будущим Угальде
08:15
5
Крупная победа «Спартака», Бубнов против «Бомбардира», Батракова ждут в «Галатасарае» и другие новости
00:56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+