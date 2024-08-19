Рауль Часко - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Рауль
|Фамилия
|Часко
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Памплона
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 сентября 2003 (21 год)
|Рост
|179
|Имя
|Рауль
|Фамилия
|Часко
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Памплона
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 сентября 2003 (21 год)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.10.2024
|1' - 90'
|Алавес
|2:3
|Вальядолид
|Испания. Примера, 10 тур
|05.10.2024
|Был в запасе
|Вальядолид
|1:2
|Райо Вальекано
|Испания. Примера, 9 тур
|27.09.2024
|51' - 90'
|Вальядолид
|1:2
|Мальорка
|Испания. Примера, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2024
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.10.2024
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|27.09.2024
|51' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:2
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|24.09.2024
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|21.09.2024
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|31.08.2024
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|7:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|28.08.2024
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Леганес (Леганес)
|25.08.2024
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|19.08.2024
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Эспаньол (Барселона)