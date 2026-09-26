Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Нигерия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 25 тыс

Иван Литвенок - статистика

Ротор
20 июля 2002 (24)
#98 | Вратарь
194 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Авангард
1 : 1
26.09.2026
Ротор-2
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Текстильщик
0 : 2
17.09.2026
Ротор
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Ротор
4 : 0
13.09.2026
Енисей
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Рязань
2 : 0
11.09.2026
Ротор-2
1' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Волна
2 : 0
09.09.2026
Ротор
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротор-2
12
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Авангард
1 : 1
26.09.2026
Ротор-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Рязань
2 : 0
11.09.2026
Ротор-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Ротор-2
2 : 0
29.08.2026
Квант
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Салют
1 : 0
22.08.2026
Ротор-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Ротор-2
0 : 0
15.08.2026
Орел
1' - 90'
61'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Родина-М
2 : 1
08.08.2026
Ротор-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Ротор-2
0 : 3
01.08.2026
Металлург Л
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
0 : 1
25.07.2026
Зенит
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Квант
1 : 3
08.05.2026
Ротор-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Ротор-2
0 : 1
02.05.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Орел
0 : 0
25.04.2026
Ротор-2
1' - 90'
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем лучших!
1
Миранчука шокировали вопросы американских игроков про водку, холод и медведей
12:10
Роналду принял решение о будущем в сборной Португали
11:52
ФИФА допустила одну из сборных на ЧМ-2026, несмотря на грубое нарушение регламента
11:43
Миранчук сравнил сервис в Москве и США
11:26
2
Морган раскрыл, что именно взбесило Роналду в сборной Португалии
11:13
2
«Барселона» продлила контракт с ведущим нападающим
10:37
1
ФотоМесси прокомментировал тренировки перед последним матчем в сборной Аргентины
10:21
1
Пирс Морган заявил, что тренер Португалии обращался с Роналду в сборной как с дерьмом
09:57
4
Гурцкая объяснил, почему «Родина» выбрала Альбу
09:48
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+