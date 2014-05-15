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Ацамаз Бураев
Статистика
Ацамаз Бураев - статистика
Завершил карьеру
5 февраля 1990 (36)
#90 | Нападающий
178 см | 73 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луч
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Луч
1 : 4
15.05.2014
Оренбург
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Луч
4 : 0
05.05.2014
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
1 : 1
30.04.2014
Луч
52' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Луч
0 : 1
26.04.2014
Сочи
52' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Мордовия
1 : 0
21.04.2014
Луч
65' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Луч
0 : 3
14.04.2014
Арсенал
55' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Торпедо
2 : 0
09.04.2014
Луч
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
2 : 1
04.04.2014
Ротор
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
1 : 0
23.03.2014
Спартак-Нальчик
44' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
1 : 1
09.03.2014
Балтика
86' - 90'
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