|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2014
|72' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:4
|Оренбург (Оренбург)
|05.05.2014
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|4:0
|Енисей (Красноярск)
|30.04.2014
|52' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|26.04.2014
|52' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|21.04.2014
|65' -90'
|Мордовия (Саранск)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|14.04.2014
|55' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:3
|Арсенал (Тула)
|09.04.2014
|70' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|04.04.2014
|90' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Ротор (Волгоград)
|23.03.2014
|44' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|09.03.2014
|86' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Балтика (Калининград)