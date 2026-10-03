Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Россия. Кубок, 1/4 финала
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур