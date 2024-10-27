Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Нигерия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марк Алелюнас - статистика

Завершил карьеру
30 августа 2003 (23), Петрозаводск
#6 | Нападающий
190 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луки-Энергия
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Луки-Энергия
0 : 3
27.10.2024
Динамо Вг
84' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо-2
2 : 1
20.10.2024
Луки-Энергия
84' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Луки-Энергия
1 : 5
13.10.2024
Сатурн
70' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Луки-Энергия
2 : 1
29.09.2024
Спартак-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Зенит-2
1 : 0
22.09.2024
Луки-Энергия
76' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Луки-Энергия
3 : 1
15.09.2024
Звезда
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Родина-М
1 : 1
09.09.2024
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Тверь
1 : 2
01.09.2024
Луки-Энергия
1' - 54'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Луки-Энергия
0 : 0
25.08.2024
Балтика-2
56' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Знамя Труда
0 : 0
17.08.2024
Луки-Энергия
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Луки-Энергия
2 : 0
10.08.2024
Енисей-М
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Торпедо Вл
1 : 0
04.08.2024
Луки-Энергия
1' - 57'
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем лучших!
Вагнер Лав определил лучшего российского нападающего, против которого играл
09:05
Агент рассказал об интересе дортмундской «Боруссии» к Тюкавину
08:59
Тренера Португалии обвинили в том, что он подстроил уход Роналду из сборной
08:29
Миранчук – о сборной: «Нынешнее поколение очень жалко, обидно за пацанов»
08:19
Барко едва не ушел в «Зенит», ЦСКА хочет игрока «Спартака», предложение Дзюбе от Юрана и другие новости
02:00
Хойлунд объяснил, зачем толкнул 72-летнего Жезуша после поражения от Португалии
01:35
1
Определено самое слабое звено в составе «Краснодара» перед матчем с «Зенитом»
01:24
3
«Я обалдел»: Кержакова шокировала зарплата тренера в клубе РПЛ
01:00
3
«Ты можешь только обделаться»: Григорян выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
00:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+