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€ 50 тыс

Ионафан Сапожников - статистика

Велес
3 августа 2005 (21)
#21 | Полузащитник
174 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Кубок, 1/4 финала
Муром
1 : 0
09.09.2026
Велес
75' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Велес
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Сибирь
2 : 1
21.06.2026
Велес
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
70' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Сибирь
1 : 0
27.05.2026
Велес
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Велес
1 : 2
23.05.2026
Текстильщик
85' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Иртыш
0 : 0
17.05.2026
Велес
83' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Волгарь
0 : 0
10.05.2026
Велес
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Велес
0 : 1
03.05.2026
Родина-2
76' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Калуга
1 : 0
26.04.2026
Велес
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Велес
2 : 0
19.04.2026
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Велес
2 : 0
08.04.2026
Сибирь
85' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Текстильщик
0 : 1
04.04.2026
Велес
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Велес
4 : 0
29.03.2026
Иртыш
69' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Велес
2 : 1
22.03.2026
Волгарь
80' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Родина-2
0 : 0
15.03.2026
Велес
78' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Велес
1 : 0
08.03.2026
Калуга
78' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Ленинградец
2 : 1
01.03.2026
Велес
1' - 58'
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