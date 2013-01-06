Статистика по турнирам

Клубный чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Франция. Лига 1 2010/2011 Франция. Лига 1 2009/2010 Франция. Лига 1 2008/2009 Франция. Лига 1 2007/2008