Леандро Куфре - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Леандро
|Фамилия
|Куфре
|Команда
|Атлас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 1978 (44 года)
|Рост
|176
|Вес
|74
|Имя
|Леандро
|Фамилия
|Куфре
|Команда
|Атлас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 1978 (44 года)
|Рост
|176
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2011
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|6:2
|Динамо (Загреб)
|90'
|02.11.2011
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Динамо (Загреб)
|18.10.2011
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|0:2
|Аякс (Амстердам)
|27.09.2011
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:0
|Динамо (Загреб)
|23.08.2011
|1' -90'
|Мальме (Мальме)
|2:0
|Динамо (Загреб)
|40'
|17.08.2011
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|4:1
|Мальме (Мальме)