Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Леандро Куфре - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Леандро
    Фамилия Куфре
    Команда Атлас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 мая 1978 (44 года)
    Рост 176
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.11.2011 1' -90' Реал (Мадрид) 6:2 Динамо (Загреб)
    90'
    02.11.2011 Был в запасе Аякс (Амстердам) 4:0 Динамо (Загреб)
    18.10.2011 Был в запасе Динамо (Загреб) 0:2 Аякс (Амстердам)
    27.09.2011 Был в запасе Лион (Лион) 2:0 Динамо (Загреб)
    23.08.2011 1' -90' Мальме (Мальме) 2:0 Динамо (Загреб)
    40'
    17.08.2011 Был в запасе Динамо (Загреб) 4:1 Мальме (Мальме)
    • Читайте нас: 
    11