Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Матвей Иванов - статистика

Зенит-2
28 января 2007 (19), Санкт-Петербург
#89 | Нападающий
180 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Зенит-2
2 : 0
05.09.2026
Торпедо Миасс
1' - 90'
62'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит-2
14
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо-2
2 : 2
24.05.2026
Зенит-2
1' - 76'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 2
20.05.2026
Зенит-2
1' - 45'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо Киров
4 : 1
10.05.2026
Зенит-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Зенит-2
4 : 0
02.05.2026
Алания
1' - 60'
22'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Динамо Бр
2 : 0
25.04.2026
Зенит-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Зенит-2
3 : 1
18.04.2026
Динамо Ставрополь
1' - 90'
15'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Тюмень
1 : 1
11.04.2026
Зенит-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Зенит-2
1 : 3
05.04.2026
Динамо-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Зенит-2
5 : 2
01.04.2026
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Зенит-2
2 : 4
21.03.2026
Динамо Киров
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Алания
3 : 1
14.03.2026
Зенит-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Зенит-2
1 : 2
07.03.2026
Динамо Бр
1' - 90'
Главные новости
Тренер Португалии оценил 4 победы подряд в Лиге наций
08:52
Тренер Португалии объявил, кто решит будущее Роналду в сборной
08:29
Стало известно, когда Батраков может выиграть первый трофей
08:14
Дзюбу хочет клуб РПЛ, местонахождение Роналду, победа «Зенита» и другие новости
00:50
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
00:35
1
84-летний Фергюсон рассказал об опасениях за свое здоровье
00:27
1
Реакция фанатов «Зенита» на странное поведение «Краснодара»
Вчера, 23:44
4
Лига наций. Португалия одержала очередную победу без Роналду, обыграв Норвегию (2:1)
Вчера, 23:43
2
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
Вчера, 23:39
Мостовой трезво оценил шансы «Спартака» на чемпионство
Вчера, 23:29
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+