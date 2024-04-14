Максим Агапов - статистика
#72 | Защитник
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Агапов
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Луганск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 февраля 2000 (24 года)
|Рост
|172
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Агапов
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Луганск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 февраля 2000 (24 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.04.2024
|1' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|1:1
|Чертаново (Москва)
|14.04.2024
|1' -90'
|Динамо Вг (Вологда)
|1:0
|Звезда (Санкт-Петербург)