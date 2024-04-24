Вадим Говор - статистика
#54 | Полузащитник
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Говор
|Команда
|Новосибирск
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 сентября 2005 (18 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Говор
|Команда
|Новосибирск
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 сентября 2005 (18 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|24.04.2024
|Был в запасе
|Новосибирск
|1:1
|Родина-2
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур