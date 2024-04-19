Артур Мирзоян - статистика
#69 | Полузащитник
|Имя
|Артур
|Отчество
|Каренович
|Фамилия
|Мирзоян
|Команда
|Строгино
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Артур
|Отчество
|Каренович
|Фамилия
|Мирзоян
|Команда
|Строгино
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|Был в запасе
|Рубин (мол)
|2:0
|Строгино (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|Строгино (мол)
|1:0
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 6 тур