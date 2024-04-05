Кирилл Балашов - статистика
#42 | Защитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Балашов
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 апреля 2006 (18 лет)
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Балашов
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 апреля 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|67' - 90'
|Кр. Советов (мол)
|0:7
|Локомотив (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|Локомотив (мол)
|2:1
|Сочи (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Рубин (мол)
|0:2
|Локомотив (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Локомотив (мол)
|2:0
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|67' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:7
|Локомотив (мол) (Москва)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Сочи (мол) (Сочи)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)