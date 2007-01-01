Введите ваш ник на сайте
€ 150 тыс

Глеб Пополитов - новости

ЦСКА
13 августа 2007 (18), Липецк
#30 | Нападающий
183 см
Россия
Статистика Новости
Видео ЦСКА объявил о переходе бывшего спартаковца
11 сентября
Главные новости
АПЛ. «Арсенал» на 93-й минуте ушел от поражения от «Манчестер Сити» (1:1)
20:32
3
Мусаев определил, кто флагман российского футбола
19:57
1
Мостовой дал оптимистичный прогноз на будущее «Спартака»
19:32
6
РПЛ. «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» (0:0) и идет без поражений
18:58
10
Умяров отреагировал на интерес из Европы
18:30
Угальде объяснил, за счет чего «Спартак» переломил матч с «Крыльями Советов»
18:05
1
Матч «Марсель» – «ПСЖ» перенесен
17:51
Мостовой отреагировал на волевую победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
17:42
2
Тренер «Спартака» прокомментировал волевую победу над «Крыльями Советов»
17:15
3
Орзул впервые откровенно высказалась о той самой встрече с Дзюбой: «Жизнь разделилась на до и после»
16:36
5
Все новости
18+
