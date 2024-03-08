Роман Ткачев - статистика
#93 | Защитник
|Имя
|Роман
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Ткачев
|Команда
|Факел
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 мая 2006 (17 лет)
|Имя
|Роман
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Ткачев
|Команда
|Факел
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 мая 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 90'
|Факел (мол)
|1:1
|Чертаново (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|1' - 90'
|Ростов (мол)
|3:1
|Факел (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|1' - 90'
|Факел (мол)
|0:1
|ЦСКА (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|1' - 90'
|Ахмат (мол)
|2:0
|Факел (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|59'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел (мол)
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -90'
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|19.04.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Факел (мол) (Воронеж)
|12.04.2024
|1' -90'
|Факел (мол) (Воронеж)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|05.04.2024
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|59'
|29.03.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|15.03.2024
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:2
|Факел (мол) (Воронеж)
|08.03.2024
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:0
|Факел (мол) (Воронеж)