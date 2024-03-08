Александр Помалюк - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Помалюк
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июня 2007 (16 лет)
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Помалюк
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июня 2007 (16 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.04.2024
|57' - 90'
|Чертаново (мол)
|3:3
|Пари НН (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново (мол)
|3
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.04.2024
|57' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|29.03.2024
|64' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|90' 90'
|08.03.2024
|70' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|ЦСКА (мол) (Москва)