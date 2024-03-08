Артем Змеев - статистика
#71 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Змеев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Пермь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 2007 (17 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Артем
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Змеев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Пермь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 2007 (17 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 90'
|Динамо (мол)
|1:2
|Ростов (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|54'
|19.04.2024
|1' - 77'
|ЦСКА (мол)
|3:1
|Динамо (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|19'
|12.04.2024
|1' - 46'
|Динамо (мол)
|0:0
|Ахмат (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|1' - 90'
|Оренбург (мол)
|0:1
|Динамо (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|7
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|54'
|19.04.2024
|1' -77'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Динамо (мол) (Москва)
|19'
|12.04.2024
|1' -46'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|05.04.2024
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|29.03.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|15.03.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|90'
|08.03.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Динамо (мол) (Москва)