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Бен Загре
Трансферы
Бен Загре - трансферы
Завершил карьеру
31 декабря 1998 - 7 июня 2026 (27)
#89 | Защитник
187 см
Буркина-Фасо
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16.02.24 / 01.07.25
Кайсар
Шинник
Свободный агент
20.01.23 / 16.02.24
Без клуба
Кайсар
Свободный агент
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