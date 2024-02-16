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Бен Загре - трансферы

Завершил карьеру
31 декабря 1998 - 7 июня 2026 (27)
#89 | Защитник
187 см
Буркина-Фасо
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
16.02.24 / 01.07.25
Кайсар
Шинник
Свободный агент
20.01.23 / 16.02.24
Без клуба
Кайсар
Свободный агент
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