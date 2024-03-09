Бен Загре - статистика
#89 | Защитник
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Загре
|Команда
|Шинник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 декабря 1998 (25 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Загре
|Команда
|Шинник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 декабря 1998 (25 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|1' - 90'
|Алания
|1:1
|Шинник
|Россия. Первая лига, 31 тур
|28.04.2024
|1' - 90'
|Шинник
|1:0
|Сокол
|Россия. Первая лига, 30 тур
|24.04.2024
|1' - 90'
|Нефтехимик
|1:2
|Шинник
|Россия. Первая лига, 29 тур
|6'
|20.04.2024
|Был в запасе
|Шинник
|0:1
|Динамо Мх
|Россия. Первая лига, 28 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Химки
|0:1
|Шинник
|Россия. Первая лига, 27 тур
|06.04.2024
|1' - 90'
|Тюмень
|0:2
|Шинник
|Россия. Первая лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2024
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|28.04.2024
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Сокол (Саратов)
|24.04.2024
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|6'
|20.04.2024
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Динамо Мх (Махачкала)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|06.04.2024
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:2
|Шинник (Ярославль)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|18.03.2024
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|09.03.2024
|79' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:2
|Родина (Москва)