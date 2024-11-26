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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Шинник - Акрон
Шинник - Акрон: обзор матча 26 ноября 2024
Шинник
26.11.2024, вторник, 18:15
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
0 : 1
Завершен
Акрон
1'
А. Малахов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Акрон
89'
Желтая карточка
Н. Баранок
Красная карточка
Д. Самойлов
89'
85'
Желтая карточка
М. Кузьмин
Замена
Н. Гбамбле
️️️️
З. Федоров
83'
75'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
Ш. Эсанов
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
В. Алейников
70'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Р. Куль
70'
Желтая карточка
Р. Куль
64'
62'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
С. Грибов
62'
Замена
Беншимоль
️️️️
Б. Димоски
62'
Замена
А. Джурасович
️️️️
М. Палиенко
Желтая карточка
Г. Якушевич
57'
45'
+1
Желтая карточка
С. Грибов
1'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Малахов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
2
Лев Скворцов
ПЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Алекса Джурасович
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
91
Максим Болдырев
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
7
Беншимоль
ЦФ
4-1-2-2-1
51
Митров
27
Черный
78
Якушевич
42
Джон
89
Загре
38
Алейников
5
Зинков
15
Самойлов
97
Малахов
78
Куль
9
Федоров
4-1-1-3-1
78
Васютин
13
Бардыбахин
3
Баранок
3
Витор
23
Димоски
5
Москвичев
25
Эсанов
17
Бакаев
99
Палиенко
13
Чибота
53
Грибов
38
Алейников
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
38
Алейников
9
Федоров
84
Гбамбле
84
Гбамбле
9
Федоров
78
Куль
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
78
Куль
53
Грибов
21
Фернандес
21
Фернандес
53
Грибов
99
Палиенко
5
Джурасович
5
Джурасович
99
Палиенко
25
Эсанов
6
Кузьмин
6
Кузьмин
25
Эсанов
23
Димоски
7
Беншимоль
7
Беншимоль
23
Димоски
Остались в запасе
Шинник
Акрон
1
Сергей Айдаров
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
2
Лев Скворцов
ПЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
13
Сергей Волков
ВР
19
Марат Бокоев
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
91
Максим Болдырев
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
2
Лев Скворцов
ПЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
19
Марат Бокоев
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
91
Максим Болдырев
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Шинник - Акрон
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Шинник
Посещаемость:
3658 из 22990 зрителей (15%)
Где смотреть матч:
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