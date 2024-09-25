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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо Вл - Шинник
Динамо Вл - Шинник: обзор матча 25 сентября 2024
Динамо Вл
25.09.2024, среда, 12:00
Россия. Кубок, 4 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 3
Завершен
Шинник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Вл - Шинник
ГОЛ!
Д. Сухомлинов
4:4
ГОЛ!
А. Мингазов
4:3
ГОЛ!
З. Федоров
3:3
ГОЛ!
Д. Ращупкин
3:2
Пенальти не реализован!
М. Султонов
ГОЛ!
Д. Сухомлинов
2:2
ГОЛ!
А. Мингазов
2:1
Пенальти не реализован!
И. Сальников
ГОЛ!
З. Федоров
1:1
ГОЛ!
Д. Ращупкин
1:0
Пенальти не реализован!
С. Дудкин
Пенальти не реализован!
Н. Зырянов
90'
+1
Желтая карточка
П. Шакуро
Желтая карточка
А. Мингазов
80'
80'
Замена
З. Федоров
️️️️
Т. Жамалетдинов
80'
Замена
Б. Загре
️️️️
Г. Якушевич
74'
Замена
В. Зинков
️️️️
Е. Синицын
Желтая карточка
В. Андямов
62'
Замена
А. Мингазов
️️️️
О. Леонов
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Вл
75
Евгений Арчибасов
ВР
7
Дмитрий Ращупкин
ЛЗ
7
Артём Терентьев
ПЗ
14
Валентин Андямов
ОП
20
Сергей Дудкин
ОП
11
Игорь Шестаков
ЦП
80
Алексей Пипо
АП
10
Олег Леонов
АП
70
Дмитрий Калугин
ПП
9
Никита Зырянов
ЦФ
25
Егор Дорохов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
46
Егор Синицын
ОП
8
Данила Сухомлинов
АП
97
Артем Малахов
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Динамо Вл
16
Сергей Глазков
ВР
44
Вячеслав Демин
ЦЗ
5
Илья Сальников
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
23
Артем Колотыгин
ЦП
87
Ренат Гайнуллин
ЦП
95
Матвей Каяшов
ЦП
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
14
Глеб Калинин
ЦП
9
Захар Федоров
ЦФ
2-2-2-2-2
75
Арчибасов
7
Ращупкин
7
Терентьев
14
Андямов
20
Дудкин
11
Шестаков
70
Калугин
10
Леонов
80
Пипо
25
Дорохов
9
Зырянов
4-1-3-2
51
Митров
2
Скворцов
78
Якушевич
19
Фофана
90
Шакуро
46
Синицын
78
Куль
8
Сухомлинов
28
Султонов
75
Жамалетдинов
97
Малахов
10
Леонов
27
Мингазов
27
Мингазов
10
Леонов
78
Якушевич
89
Загре
89
Загре
78
Якушевич
46
Синицын
5
Зинков
5
Зинков
46
Синицын
75
Жамалетдинов
9
Федоров
9
Федоров
75
Жамалетдинов
Остались в запасе
Динамо Вл
Шинник
16
Сергей Глазков
ВР
44
Вячеслав Демин
ЦЗ
5
Илья Сальников
ЦЗ
23
Артем Колотыгин
ЦП
87
Ренат Гайнуллин
ЦП
95
Матвей Каяшов
ЦП
Главный тренер
Михаил Сальников
95
Денис Вамбольт
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
16
Сергей Глазков
ВР
44
Вячеслав Демин
ЦЗ
5
Илья Сальников
ЦЗ
23
Артем Колотыгин
ЦП
87
Ренат Гайнуллин
ЦП
95
Матвей Каяшов
ЦП
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
Главный тренер
Михаил Сальников
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Динамо Вл - Шинник
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Сибирь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Вл
2 : 1
08.11.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Вл
2 : 3
18.10.2026
Динамо Киров
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Антон Сидорин
(Москва)
Стадион:
Динамо
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