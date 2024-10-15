Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Уфа - Шинник
Уфа - Шинник: обзор матча 15 октября 2024
Уфа
15.10.2024, вторник, 17:00
Россия. Кубок, 5 раунд
0 : 1
Завершен
Шинник
53'
Т. Жамалетдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Шинник
87'
Замена
З. Федоров
️️️️
Р. Куль
Замена
В. Адаев
️️️️
Р. Гыстаров
78'
Замена
В. Ложкин
️️️️
К. Муллин
78'
74'
Замена
В. Алейников
️️️️
М. Султонов
Замена
Ш. Исаев
️️️️
А. Гуренко
63'
Замена
Р. Пасевич
️️️️
А. Шаваев
63'
53'
ГОЛ! 0:1!
Т. Жамалетдинов
46'
Замена
Б. Загре
️️️️
А. Черный
46'
Замена
А. Малахов
️️️️
Е. Синицын
46'
Замена
В. Зинков
️️️️
Д. Самойлов
Желтая карточка
А. Шаваев
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
46
Егор Синицын
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
9
Владислав Адаев
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
8
Шамиль Исаев
АП
7
Александр Перченок
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
14
Глеб Калинин
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Баклов
62
Карпов
45
Теняев
93
Гараев
38
Захаров
10
Гыстаров
20
Мацхарашвили
8
Шаваев
88
Агеян
11
Гуренко
9
Муллин
4-1-1-3-1
51
Митров
2
Косогоров
27
Черный
78
Якушевич
42
Джон
46
Синицын
15
Самойлов
28
Султонов
8
Сухомлинов
78
Куль
75
Жамалетдинов
11
Гуренко
8
Исаев
8
Исаев
11
Гуренко
8
Шаваев
97
Пасевич
97
Пасевич
8
Шаваев
10
Гыстаров
9
Адаев
9
Адаев
10
Гыстаров
9
Муллин
25
Ложкин
25
Ложкин
9
Муллин
27
Черный
89
Загре
89
Загре
27
Черный
28
Султонов
38
Алейников
38
Алейников
28
Султонов
15
Самойлов
5
Зинков
5
Зинков
15
Самойлов
46
Синицын
97
Малахов
97
Малахов
46
Синицын
78
Куль
9
Федоров
9
Федоров
78
Куль
Остались в запасе
Уфа
Шинник
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
7
Александр Перченок
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
7
Александр Перченок
ПВ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Уфа - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
4 : 1
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
4 : 1
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Захаров
(Казань)
Стадион:
Нефтяник
Новости команд
Все
Уфа
Шинник
Жуткий привоз экс-спартаковца Беленова в ФНЛ
15:39
6
«Велес» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
12:50
Первая лига России: шансы «Урала» и «Шинника» на победу в матче 20-го тура
09:38
Первая лига России: шансы «Велеса» и «Уфы» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:00
Сформулирована проблема воспитанников и выпускников академии «Краснодара»
26 ноября
3
Жуткий привоз экс-спартаковца Беленова в ФНЛ
15:39
6
«Велес» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
12:50
Первая лига России: шансы «Велеса» и «Уфы» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:00
Сформулирована проблема воспитанников и выпускников академии «Краснодара»
26 ноября
3
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Первая лига России: шансы «Урала» и «Шинника» на победу в матче 20-го тура
09:38
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+