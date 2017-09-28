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    Давиде Ди Дженнаро - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Давиде
    Фамилия Ди Дженнаро
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 июня 1988 (34 года)
    Рост 180
    Вес 74
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лацио 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2017 1' -90' Ницца (Ницца) 1:3 Лацио (Рим)
    28.09.2017 1' -54' Лацио (Рим) 2:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
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