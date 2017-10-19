Статистика по турнирам

Лига Европы 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Италия. Серия А 2008/2009