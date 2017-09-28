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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Зюлте-Варегем
Лацио - Зюлте-Варегем: обзор матча 28 сентября 2017
Лацио
28.09.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа K, 2 тур
2 : 0
Завершен
Зюлте-Варегем
18'
Ф. Кайседо
90'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Зюлте-Варегем
ГОЛ! 2:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
А. Мургиа
90'
85'
Замена
И. Шапоньич
️️️️
М. Бодри
84'
Желтая карточка
А. Исека
Замена
С. Лулич
️️️️
Д. Лукаку
79'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
Д. Ди Дженнаро
54'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
Л. Альберто
54'
50'
Желтая карточка
М. Бодри
46'
Замена
П. Олаинка
️️️️
Н. де Паув
46'
Замена
О. Кайя
️️️️
Г. Кастанос
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кайседо
Пас отдал
А. Марушич
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
18
Луис Альберто
АП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Зюлте-Варегем
1
Никола Леали
ВР
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
3
Марвин Бодри
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
19
Сенад Лулич
ЛП
17
Нани
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
25
Лука Крекко
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
14
Сэнди Уолш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
10
Онур Кайя
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
8
Гертьян Де Метс
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
4-2-1-2
1
Стракоша
5
Фелипе
4
Патрик
26
Раду
77
Марушич
16
Пароло
94
Лукаку
18
Альберто
10
Кайседо
8
Ди Дженнаро
3-3-3-1
1
Леали
13
Хейлен
3
Хамалайнен
3
Бодри
4
Дерейк
8
Думбия
2
Де Фаув
20
Кастанос
14
де Паув
43
Копман
9
Исека
94
Лукаку
19
Лулич
19
Лулич
94
Лукаку
18
Альберто
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
8
Ди Дженнаро
9
Иммобиле
9
Иммобиле
8
Ди Дженнаро
14
де Паув
99
Олаинка
99
Олаинка
14
де Паув
20
Кастанос
10
Кайя
10
Кайя
20
Кастанос
3
Бодри
8
Шапоньич
8
Шапоньич
3
Бодри
Остались в запасе
Лацио
Зюлте-Варегем
25
Иван Варгич
ВР
6
Лукас Лейва
ЦП
17
Нани
ЛВ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
14
Сэнди Уолш
ПЗ
69
Луи Бостин
ВР
9
Фредрик Йенсен
ЦП
8
Гертьян Де Метс
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
6
Лукас Лейва
ЦП
17
Нани
ЛВ
25
Лука Крекко
ЦФ
Остались в запасе
14
Сэнди Уолш
ПЗ
69
Луи Бостин
ВР
9
Фредрик Йенсен
ЦП
8
Гертьян Де Метс
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Лацио - Зюлте-Варегем
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Информация о матче
Главный судья:
Харальд Лехнер
(Вена)
Стадион:
Олимпико
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