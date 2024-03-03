Agustin Ojeda - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Agustin Ojeda
|Команда
|Нью-Йорк Сити
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Agustin Ojeda
|Команда
|Нью-Йорк Сити
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|1' - 71'
|Нью-Йорк Сити
|2:1
|Шарлотт
|США. МЛС, 14 тур
|21.04.2024
|1' - 72'
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|Ди Си Юнайтед
|США. МЛС, 12 тур
|14.04.2024
|1' - 63'
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|Нью-Инглэнд Революшн
|США. МЛС, 11 тур
|57'
|07.04.2024
|81' - 90'
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|Атланта Юнайтед
|США. МЛС, 9 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нью-Йорк Сити
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2024
|1' -71'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|2:1
|Шарлотт (Шарлотт)
|21.04.2024
|1' -72'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|2:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|14.04.2024
|1' -63'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|2:0
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|57'
|07.04.2024
|81' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|1:1
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|1:1
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|24.03.2024
|78' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|2:1
|Торонто (Торонто)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|1:2
|Портленд (Портленд)
|03.03.2024
|74' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|2:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)