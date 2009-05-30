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Александр Бонне
Статистика
Александр Бонне - статистика
Завершил карьеру
17 октября 1986 (39)
#10 | Полузащитник
173 см | 65 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тулуза
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Тулуза
0 : 0
30.05.2009
Лион
1' - 83'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ницца
0 : 2
23.05.2009
Тулуза
1' - 83'
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
2 : 2
16.05.2009
Тулуза
53' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Тулуза
0 : 0
13.05.2009
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Марсель
2 : 2
02.05.2009
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Тулуза
1 : 1
26.04.2009
Лорьян
1' - 62'
Франция. Лига 1, 28 тур
Монако
3 : 2
14.03.2009
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Тулуза
3 : 0
07.03.2009
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Осер
1 : 1
28.02.2009
Тулуза
67' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
0 : 0
21.02.2009
Валансьен
59' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Сошо
1 : 2
15.02.2009
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
2 : 0
07.02.2009
Ле Ман
1' - 79'
51'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
0 : 0
31.01.2009
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
3 : 0
17.01.2009
Нанси
79' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Гавр
0 : 1
10.01.2009
Тулуза
72' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
2 : 2
20.12.2008
Ницца
68' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
3 : 1
13.12.2008
Сент-Этьен
88' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Тулуза
0 : 0
30.11.2008
Марсель
Был в запасе
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