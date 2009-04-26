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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Лорьян
Тулуза - Лорьян: обзор матча 26 апреля 2009
Тулуза
26.04.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 1
Завершен
Лорьян
89'
М. Четто
86'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Лорьян
ГОЛ! 1:1!
М. Четто
Замена
К. Пентекот
️️️️
Э. Капу
Желтая карточка
А. Айю
ГОЛ! 0:1!
А. Айю
Замена
Х. Намуши
️️️️
Я. Жуффре
Замена
А. Айю
️️️️
Г. Обертан
Замена
Б. Бергуньо
️️️️
Д. Браатен
Замена
Ф. Мансаре
️️️️
А. Бонне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Седрик Каррассо
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Александр Бонне
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
23
Язид Мансури
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
32
Габриэль Обертан
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Тулуза
16
Оливье Блондель
ВР
7
Фоде Мансаре
ЛП
18
Умар Н' Диайе
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Хамед Намуши
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
13
Рафик Саифи
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
4-1-4-1
16
Каррассо
3
Конгре
4
Четто
2
Фофана
23
Эбондо
6
Капу
10
Бонне
17
Сиссоко
17
Дидо
22
Браатен
10
Жиньяк
4-5-1
16
Каппоне
13
Жалле
13
Сиани
21
Морель
0
Жентон
32
Обертан
8
Жуффре
31
Амалфитано
23
Мансури
7
Абриэль
9
Гамейро
22
Браатен
20
Бергуньо
20
Бергуньо
22
Браатен
10
Бонне
7
Мансаре
7
Мансаре
10
Бонне
6
Капу
9
Пентекот
9
Пентекот
6
Капу
8
Жуффре
8
Намуши
8
Намуши
8
Жуффре
32
Обертан
24
Айю
24
Айю
32
Обертан
Остались в запасе
Тулуза
Лорьян
18
Умар Н' Диайе
ЦП
16
Оливье Блондель
ВР
14
Матье Берсон
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
13
Рафик Саифи
ЦФ
16
Фабьен Одар
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
5
Оскар Эволо
ЦП
19
Марама Ваируа
ЦФ
Остались в запасе
18
Умар Н' Диайе
ЦП
16
Оливье Блондель
ВР
14
Матье Берсон
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
Остались в запасе
13
Рафик Саифи
ЦФ
16
Фабьен Одар
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
5
Оскар Эволо
ЦП
19
Марама Ваируа
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Тулуза - Лорьян
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Дидье Фальконе
(Марсель)
Стадион:
Муниципал
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