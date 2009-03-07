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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Бордо
Тулуза - Бордо: обзор матча 07 марта 2009
Тулуза
07.03.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 27 тур
3 : 0
Завершен
Бордо
32'
Ф. Сирье
44'
А. Жиньяк
90+4'
М. Сиссоко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Бордо
ГОЛ! 3:0!
М. Сиссоко
+4
Замена
М. Берсон
️️️️
Ф. Сирье
Замена
П. Сезар
️️️️
Ш. М'Бенге
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Э. Дидо
Травма
Ф. Кавенаги
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Ф. Жюрьетти
Замена
Ф. Кавенаги
️️️️
Д. Белльон
Замена
Вендел
️️️️
А. Траоре
ГОЛ! 2:0!
А. Жиньяк
Пас отдал
Ж. Матье
Желтая карточка
М. Планюс
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сирье
Пас отдал
Э. Дидо
Желтая карточка
Д. Конгре
20'
Желтая карточка
Жуссие
17'
Желтая карточка
А. Диарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Седрик Каррассо
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
12
Алу Диарра
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
20
Жуссие
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Тулуза
0
Себастьян Амель
ВР
15
Паулу Сезар
ЦЗ
10
Александр Бонне
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Бордо
28
Матье Валверде
ВР
2
Диего Пласенте
ЦЗ
21
Энрике
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
3-3-2-1
16
Каррассо
3
Конгре
12
М'Бенге
22
Матье
2
Фофана
6
Капу
4
Четто
17
Дидо
14
Сирье
10
Жиньяк
4-4-2
16
Раме
21
Шальме
20
Диавара
27
Планюс
0
Жюрьетти
7
Траоре
8
Гуркюфф
20
Жуссие
12
Диарра
11
Белльон
27
Шамах
12
М'Бенге
15
Сезар
15
Сезар
12
М'Бенге
17
Дидо
17
Сиссоко
17
Сиссоко
17
Дидо
14
Сирье
14
Берсон
14
Берсон
14
Сирье
7
Траоре
17
Вендел
17
Вендел
7
Траоре
0
Жюрьетти
94
Гуффран
94
Гуффран
0
Жюрьетти
11
Белльон
79
Кавенаги
79
Кавенаги
11
Белльон
Остались в запасе
Тулуза
Бордо
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
10
Александр Бонне
ЦП
0
Себастьян Амель
ВР
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
8
Пьер Дюкасс
ЦП
28
Матье Валверде
ВР
2
Диего Пласенте
ЦЗ
21
Энрике
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
10
Александр Бонне
ЦП
0
Себастьян Амель
ВР
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Остались в запасе
8
Пьер Дюкасс
ЦП
28
Матье Валверде
ВР
2
Диего Пласенте
ЦЗ
21
Энрике
ЦЗ
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Тулуза - Бордо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Бертран Лайек
(Ванн)
Стадион:
Муниципал
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 20:55 (прямая)
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