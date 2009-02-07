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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Ле-Ман
Тулуза - Ле-Ман: обзор матча 07 февраля 2009
Тулуза
07.02.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 0
Завершен
Ле-Ман
43'
М. Сиссоко
80'
А. Жиньяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Ле-Ман
Замена
К. Пентекот
️️️️
А. Жиньяк
Замена
П. Сезар
️️️️
Д. Браатен
ГОЛ! 2:0!
А. Жиньяк
Замена
Б. Бергуньо
️️️️
А. Бонне
Желтая карточка
С. Бухур
Замена
Т. Хельстад
️️️️
Жервиньо
Замена
С. Бухур
️️️️
Р. Лама
Желтая карточка
М. Майга
Желтая карточка
А. Бонне
ГОЛ! 1:0!
М. Сиссоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Седрик Каррассо
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Александр Бонне
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
19
Грегори Сердан
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
14
Ролан Лама
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Тулуза
0
Себастьян Амель
ВР
15
Паулу Сезар
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Ле-Ман
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
3
Сабер Бен Фрей
ЦЗ
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
21
Маркос Паулу
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
4-1-4-1
16
Каррассо
2
Фофана
22
Матье
3
Конгре
4
Четто
6
Капу
10
Бонне
14
Сирье
17
Сиссоко
22
Браатен
10
Жиньяк
2-1-2-2-2
16
Рош
19
Сердан
3
Аденьон
8
Томас
6
Кутадье
0
Камара
14
Лама
27
Жервиньо
20
Майга
14
Ле Таллек
10
Бонне
20
Бергуньо
20
Бергуньо
10
Бонне
22
Браатен
15
Сезар
15
Сезар
22
Браатен
10
Жиньяк
9
Пентекот
9
Пентекот
10
Жиньяк
27
Жервиньо
22
Хельстад
22
Хельстад
27
Жервиньо
14
Лама
26
Бухур
26
Бухур
14
Лама
19
Вагуэ
19
Вагуэ
Остались в запасе
Тулуза
Ле-Ман
0
Себастьян Амель
ВР
23
Альбен Эбондо
ПЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
Главный тренер
Ален Казанова
21
Маркос Паулу
ЦП
3
Сабер Бен Фрей
ЦЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
14
Матье Доссеви
ЦП
Остались в запасе
0
Себастьян Амель
ВР
23
Альбен Эбондо
ПЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
Остались в запасе
21
Маркос Паулу
ЦП
3
Сабер Бен Фрей
ЦЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
14
Матье Доссеви
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Тулуза - Ле-Ман
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Муниципал
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