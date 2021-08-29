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    Диего Фариас - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Диего
    Фамилия Фариас
    Команда Кальяри
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 мая 1990 (32 года)
    Рост 172
    Вес 63
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кальяри 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2021 90' -90' Кальяри (Кальяри) 1:2 Аталанта (Бергамо)
    01.11.2021 69' -90' Болонья (Болонья) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    27.10.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:2 Рома (Рим)
    24.10.2021 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:0 Кальяри (Кальяри)
    17.10.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 3:1 Сампдория (Генуя)
    22.09.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:2 Эмполи (Эмполи)
    19.09.2021 Был в запасе Лацио (Рим) 2:2 Кальяри (Кальяри)
    12.09.2021 65' -90' Кальяри (Кальяри) 2:3 Дженоа (Генуя)
    29.08.2021 75' -90' Милан (Милан) 4:1 Кальяри (Кальяри)
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