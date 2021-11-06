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Диего Фариас
Статистика
Диего Фариас - статистика
Завершил карьеру
10 мая 1990 (36)
#17 | Нападающий
172 см | 63 кг
Бразилия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 12 тур
Кальяри
1 : 2
06.11.2021
Аталанта
90' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
2 : 0
01.11.2021
Кальяри
69' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
1 : 2
27.10.2021
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
3 : 0
24.10.2021
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
3 : 1
17.10.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Кальяри
0 : 2
22.09.2021
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
19.09.2021
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
2 : 3
12.09.2021
Дженоа
65' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
4 : 1
29.08.2021
Кальяри
75' - 90'
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