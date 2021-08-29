Диего Фариас - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Фариас
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 мая 1990 (32 года)
|Рост
|172
|Вес
|63
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Фариас
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 мая 1990 (32 года)
|Рост
|172
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кальяри
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2021
|90' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|01.11.2021
|69' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|27.10.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Рома (Рим)
|24.10.2021
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Кальяри (Кальяри)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|3:1
|Сампдория (Генуя)
|22.09.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:2
|Эмполи (Эмполи)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:2
|Кальяри (Кальяри)
|12.09.2021
|65' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|2:3
|Дженоа (Генуя)
|29.08.2021
|75' -90'
|Милан (Милан)
|4:1
|Кальяри (Кальяри)