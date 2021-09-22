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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Эмполи
Кальяри - Эмполи: обзор матча 22 сентября 2021
Кальяри
22.09.2021, среда, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 2
Завершен
Эмполи
29'
Ф. Ди Франческо
69'
Л. Штулац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Эмполи
87'
Замена
А. Ла Мантия
️️️️
А. Пинамонти
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Л. Чеппителли
85'
83'
Замена
Н. Байрами
️️️️
Ф. Ди Франческо
83'
Замена
К. Асллани
️️️️
Н. Хаас
Замена
Г. Перейро
️️️️
Х. Ликояннис
77'
Желтая карточка
Д. Годин
75'
Замена
М. Касерес
️️️️
С. Валюкевич
70'
69'
ГОЛ! 0:2!
Л. Штулац
64'
Замена
Л. Штулац
️️️️
С. Риччи
64'
Замена
А. Исмайли
️️️️
П. Стоянович
Замена
К. Строотман
️️️️
А. Дейола
46'
Замена
Д. Годин
️️️️
А. Карбони
46'
29'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Ди Франческо
Пас отдал
Н. Хаас
21'
Желтая карточка
Ш. Журковски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Эмполи
12
Якопо Фурлан
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
10
Недим Байрами
АП
8
Томмазо Бальданци
АП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
3-2-3-2
28
Краньо
23
Чеппителли
44
Карбони
6
Валюкевич
22
Ликояннис
29
Дальберт
14
Дейола
18
Марин
8
Нандес
17
Кейта
9
Жоао Педро
4-4-1-1
25
Викарио
30
Стоянович
6
Романьоли
2
Вити
5
Маркицца
32
Хаас
6
Хендерсон
14
Журковски
21
Риччи
29
Ди Франческо
9
Пинамонти
44
Карбони
2
Годин
2
Годин
44
Карбони
6
Валюкевич
4
Касерес
4
Касерес
6
Валюкевич
14
Дейола
8
Строотман
8
Строотман
14
Дейола
22
Ликояннис
26
Перейро
26
Перейро
22
Ликояннис
23
Чеппителли
30
Паволетти
30
Паволетти
23
Чеппителли
30
Стоянович
44
Исмайли
44
Исмайли
30
Стоянович
21
Риччи
4
Штулац
4
Штулац
21
Риччи
32
Хаас
8
Асллани
8
Асллани
32
Хаас
29
Ди Франческо
10
Байрами
10
Байрами
29
Ди Франческо
9
Пинамонти
19
Ла Мантия
19
Ла Мантия
9
Пинамонти
Остались в запасе
Кальяри
Эмполи
16
Раоуль Белланова
ПЗ
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
12
Якопо Фурлан
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
8
Томмазо Бальданци
АП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
16
Раоуль Белланова
ПЗ
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Остались в запасе
12
Якопо Фурлан
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
8
Томмазо Бальданци
АП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Кальяри - Эмполи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
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