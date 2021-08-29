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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кальяри
Милан - Кальяри: обзор матча 29 августа 2021
Милан
29.08.2021, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
4 : 1
Завершен
Кальяри
12'
С. Тонали
17'
Р. Леау
24'
О. Жиру
43'
О. Жиру (П)
15'
А. Дейола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кальяри
Замена
С. Кастильехо
️️️️
О. Жиру
90'
+2
85'
Желтая карточка
Н. Нандес
85'
Замена
Г. Перейро
️️️️
А. Дейола
85'
Замена
Д. Сетер
️️️️
Л. Паволетти
Замена
Д. Мальдини
️️️️
Б. Диас
85'
75'
Замена
Д. Фариас
️️️️
К. Строотман
75'
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
Дальберт
Желтая карточка
Б. Диас
73'
Замена
И. Беннасер
️️️️
С. Тонали
68'
Замена
А. Флоренци
️️️️
А. Салемакерс
68'
Замена
А. Ребич
️️️️
Р. Леау
68'
64'
Замена
Г. Цаппа
️️️️
Л. Чеппителли
62'
Желтая карточка
Д. Годин
ГОЛ с пенальти! 4:1!
О. Жиру
43'
41'
Желтая карточка
К. Строотман
38'
Желтая карточка
А. Дейола
ГОЛ! 3:1!
О. Жиру
Пас отдал
Б. Диас
24'
ГОЛ! 2:1!
Р. Леау
17'
15'
ГОЛ! 1:1!
А. Дейола
Пас отдал
Ж. Педро
ГОЛ! 1:0!
С. Тонали
12'
5'
Желтая карточка
Дальберт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
22
Алессандро Плиццари
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
9
Дамир Сетер
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
23
Томори
24
Кьер
2
Калабрия
16
Тонали
33
Крунич
27
Леау
21
Диас
56
Салемакерс
9
Жиру
4-4-2
23
Радунович
44
Карбони
2
Годин
23
Чеппителли
29
Дальберт
8
Нандес
18
Марин
8
Строотман
14
Дейола
9
Жоао Педро
30
Паволетти
27
Леау
9
Ребич
9
Ребич
27
Леау
56
Салемакерс
24
Флоренци
24
Флоренци
56
Салемакерс
16
Тонали
10
Беннасер
10
Беннасер
16
Тонали
21
Диас
70
Мальдини
70
Мальдини
21
Диас
9
Жиру
70
Кастильехо
70
Кастильехо
9
Жиру
29
Дальберт
22
Ликояннис
22
Ликояннис
29
Дальберт
23
Чеппителли
4
Цаппа
4
Цаппа
23
Чеппителли
14
Дейола
26
Перейро
26
Перейро
14
Дейола
8
Строотман
17
Фариас
17
Фариас
8
Строотман
30
Паволетти
9
Сетер
9
Сетер
30
Паволетти
Остались в запасе
Милан
Кальяри
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
22
Алессандро Плиццари
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
18
Симоне Арести
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
22
Алессандро Плиццари
ЦФ
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Статистика матча Милан - Кальяри
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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